Case vuote a Ferragosto incubo furti | 5 regole per prevenirli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Alcunebasilari e apparentemente scontate per contrastare il fenomeno deinelle abitazioni in estate. Consigli che soprattutto nel periodo diè meglio seguire”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. “Questo periodo – spiega – è particolarmente caratterizzato dalle partenze per le meritate vacanze estive, per cui molte abitazioni rimangonoper qualche settimana. È bene, quindi, mettere in pratica poche, semplici, azioni che contribuiscono a ridurre notevolmente i rischi. Ecco 5basilari – aggiunge – condivise insieme a Leonardo Caruso, presidente Anaci (Associazione nazionale condomini italiani) per cercare di contrastare iin casa nei mesi estivi”.