Velasco contro la cultura del piagnisteo e il desiderio di essere scemi come tutti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) «Non sono qui per rubar via i cuori; non sono un oratore,Bruto, soltanto un uomo,sapete, semplice, schietto, che vuol bene al suo amico». Lo dice Marc’Antonio nel “Giulio Cesare” di Shakespeare (Adelphi l’ha appena ripubblicato nella traduzione di Rodolfo Wilcock), in quel monologo la cui parte iniziale conoscono anche quelli che non sono mai stati a teatro in vita loro. Quella parte iniziale, quella su Bruto che è un uomo d’onore, e l’intero monologo, stanno all’antifrasile pasticcerie viennesi stanno alla Sachertorte, e mi chiedo in quanti se ne accorgerebbero oggi. Oggi che prendiamo tutto alla lettera.