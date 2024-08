Un pesantissimo silenzio | sfregio a Paola Egonu la scelta spiazzante della Federazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una vergogna contro: si parla del murale vandalizzato a Roma, dove la pellepallavolista è stata ridipinta di rosa. Una miseria umana che ha suscitato forti reazioni in ambito sportivo e politico, con Ignazio La Russa che ha parlato di un gesto di "dementi". Dunque l'affondo di Ivan Zaytsev, stellapallavolo azzurra maschile, ex capitano dell'Italvolley nato a Spoleto da genitori russi. "Sono stanco, stufo e inc*** di vedere costantemente attaccata un'atleta eccezionale come, orgoglionostra Nazionale di volley femminile campione olimpica". E ancora, ha aggiunto: "Qualcuno dirà che sono pochi ma rumorosi, che sono solo ignoranti o invidiosi, ma la verità è che mai nessuno mi ha offeso per il coloremia pelle o per i miei capelli biondi tipicamente italiani".