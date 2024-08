Serie C Carpi nodo terzino Graves sblocca Cavallini?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A 18 giorni dalla fine del mercato alresta solo una casella (forse) da riempire, quella delsinistro. Di ruolo lìnella rosa biancorossa c’è solo Cecotti, anche se il classe 2005 al momento deve fare ancora quello step di crescita tattica e fisica per poter giocarsi da subito le sue chance da titolare. In questo pre campionato mister Serpini ha prima provato Tcheuna e poi scelto dalla gara col Livorno in poi di schierare lì Marco Forapani, che a sinistra ma nel 3-5-2 ha già giocato sia alle giovanili della Spal sia in D all’Adriese. La gara di Salò ha detto che il centrocampista di Bondeno ha sofferto le sfuriate di Vesentini, facendosi trovare un paio di volte fuori posizione, ma nel suo complesso la sua prova è stata ritenuta abbastanza soddisfacente sia da mister Serpini che dal ds Bernardi, che comunque rimane vigile sul mercato.