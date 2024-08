Serie A le quote degli allenatori a rischio esonero | tremano anche 4 big

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non è ancora iniziata ufficialmente laA ma il destinonon è mai al sicuro. Tanto dipenderà dai risultati che spesso sono mancati negli ultimi anni a Eusebio Di Francesco, fresco di retrocessione con il Frosinone e visto lontano dalla panchina del Venezia – entro fine anno – a 1,85 per gli esperti Snai, stessa quota di Roberto D’Aversa, nuovo tecnico dell’Empoli. Come riporta l’Adnkronos citando Agipronews, sale a 2,50 invece Kosta Runjaic, scelta a sorpresa dell’Udinese, seguito da un terzetto formato da Davide Nicola, Luca Gotti e Paolo Zanetti, tutti 3 a volte la posta. E tra i big? Nonostante le prime polemiche precampionato resiste la posizione di Antonio Conte, offerto a 9 dagli esperti Sisal, mentre scende a 7,50 l’o le dimissioni di Paulo Fonseca del Milan e Daniele De Rossi alla Roma.