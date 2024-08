Non partire perché… Choc in famiglia il papà trattiene la figlia e cade l’aereo che avrebbe dovuto prendere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una donna non si è imbarcata sul volo che ha ucciso 62 persone perché il padre l’ha pregata di “restare ancora un giorno”. Juliana era alla biglietteria quando ha ricevuto un messaggio vocale dal padre: “Vai sabato mattina”, le ha detto. E per uno scherzo del destino, ha seguito il suo consiglio. A Juliana mancavano pochi minuti per assicurarsi il suo posto sulpasseggeri VoePass che si è schiantato nello stato di San Paolo in Brasile, uccidendo tutti i passeggeri a bordo, il 9 agosto, come riportano gli organi di stampa sudamericani. >> Elicottero precipita sull’hotel pieno di turisti: un morto e diversi feriti La vita di questa dottoressa è stata risparmiata quando ha ascoltato la richiesta dell’ultimo minuto del padre di ritardare il volo di un giorno, evitando per poco il tragico incidente in Brasile che ha ucciso 62 persone.