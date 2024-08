Napoli B&B abusivi | blitz della Guardia di finanza in 32 strutture

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – I bed and breakfastnel mirinodipartenopea: negli ultimi due mesi, i finanzieri ne hanno individuati ben 32, sparsi tra(quartieri Spagnoli, Avvocata e Fuorigrotta), Capri, Ischia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Massa Lubrense. Ciascuna delle– solitamente localizzate all’interno di condomini – ospitava in media tra i quattro e i sei turisti. Daiè emerso che i prezzi erano in linea con il mercato, e che i pagamenti erano spesso non tracciati ma effettuati in contante. Caso particolare a Massa Lubrense, dove quattro B&Berano gestiti in ville di lusso (tre delle quali dichiarate come prime abitazioni). Situate in località Termini, a due passi dal mare, il prezzo a settimana si aggirava sui 2-3mila euro.