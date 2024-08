Milano tutte le presenze a Palazzo Marino | due en plein nel Pd il sindaco Sala il più assente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– In cima, a brillare per lein Consiglio comunale, ci sono Federico Bottelli (Pd) e Alessandro Giungi, dello stesso partito, che hanno partecipato a 183 sedute su 183. Il 100%. All’estremo opposto il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi (37,16%), Deborah Giovanati (43,17%), sempre di FI, e la leghista Silvia Sardone, con il 48,09%. A sedersi meno di tutti in aula, però, è ilBeppe, fermo al 26,78%. Sono i numeri che emergono, nero su bianco, dall’elenco delledi questa consiliatura dal 21 ottobre 2021 al 29 luglio 2024. In questa classifica, comunque, non mancano gli stacanovisti vicini all’en: Roberta Osculati (99,45%), la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi (98,36%), Angelo Turco, con lo stesso numero di, e Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza (97,27%), del Pd.