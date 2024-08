Lazio anno I dopo Immobile L’unica stella è Zaccagni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Otto anni, 340 presenze e 207 reti, lasi presenta ai nastri di partenza della stagione 2024-25 senza Ciro, il bomber che ne ha segnato la storia recente, sino a diventarne bandiera e capitano. Bastano i numeri per lasciare intendere come il suo addio (giocherà nel Besiktas) non sia banale, ma effettivamente non si tratta delnovità di questa nuova annata biancoceleste. A partire dalla panchina, dove l’ex Verona Marco Baroni guiderà la squadrale frizioni che hportato alla fine del rapporto con Igor Tudor che, a propria volta, aveva sostituito Maurizio Sarri durante l’ultima annata.