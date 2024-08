La ‘transizione assistita’ non salverà i boschi ma è una prima risposta all’agonia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Come ben noto,Vaia e poi il terribile bostrico hanno ridotto i popolamentivi delle Alpi orientali a organismi malati che stanno agonizzando. Basta farsi un giro dalle parti della Val di Fiemme per vedere come il paesaggio è mutato: circa il 60 per cento delle foreste se n’è andato. Intervenire, dunque, è la parola d’ordine. Ma come fare? Come agire? Curare i sintomi? E le cause? L’approfondito articolo di Alberto Marzocchi cita un libro di due giovani studiosi (un antropologo e un forestale) che è un ottimo consiglio di lettura per saperne di più sul rapporto tra uomo e foreste e, perciò, sulle nostre montagne. Si tratta di Sottocorteccia, di Pietro Lacasella e Luigi Torreggiani (People), uscito ad aprile. Gli autori se ne vanno tra le montagne avviando un’indagine che ha il passo del libro di viaggio e insieme lo scavo del saggio scientifico-umanistico.