Ferragosto super nei parchi a tema

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Che si sia a caccia di un’idea per una gita o che si voglia passare una giornata diversa in vacanza, idivertimento sono sempre una scelta vincente. A Gardaland Resort (www.gardaland.it), lo spettacolare rollecoaster Oblivion - The Black Hole, inaugurato nel marzo del 2015, ha festeggiato il suo diecimilionesimo ospite a bordo, Gabriel. Per lui, un’avventura personalizzata e un attestato consegnato dalla mascotte Prezzamolo. "Un gesto per ringraziare gli ospiti che scelgono Gardaland come meta del divertimento" sottolinea Nicola Granuzzo, Rides Manager di Gardaland. Draghi, giochi acquatici e show, animano l’estate di Leolandia (www.leolandia.it). Da non perdere, Draghi e Leggende, un’area con dieci draghi, legati ad altrettante leggende, che accolgono i visitatori con sbuffi e zampilli rifrescanti.