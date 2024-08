Ferragosto con il sole ma dal weekend pioggia e tregua al grande caldo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È la vigilia die Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica La debole saccatura in ingresso dalla Francia nella giornata di martedì andrà velocemente spostandosi sul Mar Tirreno andando a formare una debole circolazione depressionaria nel corso dei prossimi giorni tra iBaleari e Sardegna senza interessare il tempo sulla nostra regione. Nel fine settimana possibile peggioramento più intenso e strutturato con calo termico più marcato.