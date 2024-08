Ecco i romanzi più venduti dell’estate | In vacanza c’è voglia di leggere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In estate, sotto l’ombrellone, molti lettori riscoprono il piacere di perdersi tra le pagine di un buon libro. Quest’anno, i gusti dei lettori imolesi si sono rivelati vari e sfaccettati, spaziando dai noir intriganti aidi autori italiani. Partendo dalla libreria Mondadori, in centro, i libri piùhanno riflettuto questa diversità di interessi. Tra i titoli preferiti troviamo ‘Il carico da undici’ di Patrizia Violi e ‘Sulla spiaggia’ di Fred Vargas. "Il libro di Patrizia Violi – racconta Luca, titolare della libreria –, è un noir ambientato a Imola nel 1979, che esplora i misteri e i sogni infranti della vita di provincia, con un’Italia in trasformazione sullo sfondo.