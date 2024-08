Donna precipita dal quinto piano il compagno era presente Si indaga per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Unadi 33 anni, originaria del Perù, è caduta daldi un edificio a Rozzano, nell’hinterland milanese, nelle prime ore di questa mattina. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 in via Palme 4. Laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.Leggi anche: 16enne drogata e stuprata per 24 ore: arrestato 37enne. L’aveva adescata alla fermata del bus Ildella, un ecuadoriano di 28 anni, ha chiamato i soccorsi. La procura di Milano, che stando sull’accaduto, potrebbe aver iscritto l’uomo nel registro degliti per, un atto dovuto in casi del genere. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Corsico, che hanno interrogato l’uomo e i vicini di casa nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto.