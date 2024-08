Disney fissa l’uscita di Frozen 3 per novembre 2027

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ha annunciato nelle ultime ore la data di rilascio per3, terzo capitolo della fortunata saga animata. Presentato ufficialmente in occasione della scorsa edizione del D23 Expo, il terzo film animato dedicato alle due sorelle reali più famose del grande schermo ha finalmente ottenuto una data di uscita al cinema:3 sarà distribuito il 24. Laha scelto la festività del Giorno del Ringraziamento così come già fatto in occasione del lancio dei due precedenti capitoli, con risulta assolutamente straordinari. A tal proposito, va ricordato cheha incassato nel 2013 ben 1,28 miliardi, mentre2 addirittura 1,46 miliardi. Jennifer Lee (direttrice creativa di WaltAnimation) dirigerà il film, dopo aver co-diretto con Chris Buck i primi due film.