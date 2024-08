Di Francisca nuovo affondo sul caso Pilato | Buonismo imperante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Vedo che se ne continua a parlare ancora oggi. Troppo", dice Elisa Diriguardo al commento duro alle parole di Benedetta. La giovane nuotatrice azzurra alle Olimpiadi di Parigi aveva sfiorato la medaglia di bronzo per un centesimo, ma aveva detto che era il giorno più bello della sua vita perché non immaginava di essere lì, tra le prime, spiazzando l'intervistatrice. La campionessa olimpica di scherma e commentatrice Rai poco dopo in diretta aveva chiesto provocatoriamente se"ci è o ci fa". DIalettica che ha scatenato un dibattito generazionale. La fiorettista jesina è tornata a parlarne in una lunga intervista al Corriere. "Il messaggio è stato strumentalizzato. Ho parlato di pancia, per quella che è la mia storia. Poi ho i miei pregi e difetti", afferma Di