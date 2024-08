Crollo Ponte Morandi a Genova cosa resta sei anni dopo la tragedia | 43 vittime 58 imputati e il nodo manutenzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Erano le 11,36 di una vigilia di Ferragosto che sembrava uguale a tante altre, con il rito delle strade assediate dai vacanzieri dell’ultim’ora, il caldo insostenibile e le mete da raggiungere fissate sul navigatore e nei desideri di intere famiglie. Sogni, desideri, aspettative, infranti su unche si spezza e inghiotte 43 vite e devasta 2 quartieri. Succede ail 14 agosto di 6fa. Ma ladelsi rinnova ad ogniversario, con il ricordo delle, il maxi-processo con 58ancora in corso (prossima udienza l’11 settembre), il tema irrisolto della, le commemorazioni che ci restituiscono immagini entrate nella memoria collettiva. Una ferita ancora aperta per la città. E per l’Italia intera.