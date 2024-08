Autonomia differenziata l’attacco di Calderoli | Il referendum può essere illegittimo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma. L’regionalecontinua adun tema caldo tra i vertici delle varie espressioni politiche nazionali: il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Robertoè tornato sulla questione legata alabrogativo richiesto dalle opposizioni. Martedì (13 agosto) il ministro ha dichiarato ad Affari Italiani: “Fermo restando che sono sempre a favore dei, avendone presentati 30 o 40 in vita mia, credo che le regole debbanosempre applicate: aspettiamo anche che la parola passi alla Corte di Cassazione che dovrà verificare non solo il numero delle firme valide ma anche il relativo accompagnamento del certificato elettorale di ogni cittadino”. “La Corte Costituzionale mi dichiaròilabrogativo della Fornero perché disomogeneo e con troppi contenuti.