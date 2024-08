Abbandoni è boom di gatti che cercano casa Lav | Chiedeteci aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lucca, 14 agosto 2024 – Un’estate da bollino rosso non solo per le temperature. Sono una trentina, infatti, iabbandonati negli ultimi mesi a Lucca e di cui si sta occupando la Lav, da sempre in prima linea per salvare la vita e i diritti degli animali. “Gliquesta estate riguardano particolarmente gatte conni piccoli o incinte – spiega una volontaria - Per i cani le persone ricorrono soprattutto al conferimento in canile. Ne sono stati conferiti due proprio in questi ultimi giorni. Due cagnolini, invece, sono stati lasciati soli a”. Nonostante oggi ci siano tante strutture ricettive e spiagge pet-friendly, ovvero attrezzate a ricevere animali, ma anche tanti dog e cat sitter, il fenomeno dell’abbandono di animali resta un grande, tragico, classico dell’estate. Gli, però, spesso sono legati anche alle difficoltà economiche.