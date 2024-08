Vandali allontanati dai residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) MORBEGNO Quattro ragazzi prendono a calci un pannello al lavatoio di Morbegno ma vengono smascherati dagli abitanti della zona. Il video ha poi fatto il giro del web e sui siti si è scatenata la condanna da parte degli abitanti della città della Bassa Valle, indignati per un comportamento tanto stupido quanto inqualificabile. I calci scagliati contro un pannello sono un evidente segno di disagio da parte di quattro ragazzotti che, evidentemente "annoiati" o arrabbiati col mondo, hanno penato bene di operare attici contro un bene cittadino. E, pare, che nonostante gli abitanti li abbiano invitati a smettere i quattro siano andati avanti per qualche minuto, senza tuttavia (per fortuna) danneggiare il pannello. Potenza della maleducazione.