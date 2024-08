Traffico Roma del 13-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trovati dalla stazione in queste ore non sono presenti i disagi dilungo la rete viaria della città metropolitana dinon molti gli spostamenti registrati a causa dei lavori di taglio piante in Viale Guglielmo Marconi fino al 31 di agosto si transita su carreggiata è ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio non sono da escludere dei rallentamenti passiamo alla trasporto pubblico fino al 16 agosto sono sospesi i lavori e la chiusura serale della ferrovia Metre pertanto la circolazione sull’intera linea Porta San Paolo Colombo Sara regolare con ultime corse alle 23:30 per il rinnovo integrale dei Binari fino al 25 agosto sostituito da bus MSI il servizio della metro a tra termini e Battistini regolarmente in servizio la tratta termini Anagnina che mantiene però l’attuale ...