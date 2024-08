Tajani e la pace in Ucraina | Il conflitto non va esteso Al lavoro per negoziati con la Cina e la Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) LOCARNO (Svizzera) È pieno di ragazzi in mimetica alla stazione di Locarno, sono le giovani reclute dell’esercito elvetico che partono per le esercitazioni estive con lo zaino e il fucile d’assalto. "Si vism para bellum" dicevano i latini e da queste parti l’hanno capito benissimo, neutrali non significa essere imbelli e anche per questo la Svizzera è il luogo giusto per discutere diin un momento in cui nel mondo la contabilità dei conflitti e delle crisi va continuamente aggiornata. "Il percorso che porta allanon è sempre agevole – spiega il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, ospite del suo omologo Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli Affari Esteri, per la Giornata della Diplomazia nell’ambito del Film Festival di Locarno di cui l’Italia per la prima volta è co-patrotore –.