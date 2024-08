S T A L K E R 2 | Heart of Chernobyl in azione con un lungo Gameplay

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo avervi parlato diite 2, vogliamo restare in tema, proponendovi un nuovo eoltre che dettagliato,di S.T.A.L.K.E.R 2, il quale mette in mostra le potenzialità del titolo, dai combattimenti all’esplor, anticipandovi che salvo nuovi rinvii, il lancio è fissato per il 20 Novembre su Xbox Series e PC via Steam, Epic Games Store e GOG, con la possibilità per gli abbonati Xbox Game Pass, di giocarlo fin dal giorno di uscita senza acquistarlo. Stalker 2 – Gamerbrain.netS.T.A.L.K.E.R 2: NuovoTrailer La trama si volge naturalmente a, nella zona contaminata, dopo una seconda catrastrofe avvenuta nel 2006. La zona è diventata più pericolosa e popolata da mutanti di ogni genere, oltre che da fazioni in guerra.