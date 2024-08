Roma | Aiuto il mio ex sta cercando di entrare in casa Gelosia morbosa così l’uomo perseguitava la donna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 agosto 2024) Un uomo che non si rassegna alla fine della relazione con la sua ex e decide di iniziare a perseguitarla. Alla fine la, esasperata dal suo comportamento, ha deciso di denunciarlo ai Carabinieri. La vicenda. L'intervento dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino nigeriano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, poiché gravemente indiziato del reato di atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex fidanzata., secondo quanto ricostruito, non si rassegnava alla fine della loro relazione. Ma andiamo con ordine. Perseguita la ex: "Torna con me". La vicenda a Tor Bella Monaca Il caso arriva dal quadrante di Tor Bella Monaca.