Plenitude main partner de La Vuelta 2024 | energia sostenibile e sostegno ai giovani talenti

(Di martedì 13 agosto 2024) Sponsor di svariati festival dell’estate– dal Primavera Sound al Festivalle, da The Island Fuze Tea a Opera Festival –,è per il terzo anno consecutivosponsor de La. La Società Benefit controllata da Eni rinnova, infatti, il suo impegno adi una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo. Oltre a questo, l’azienda si distingue come Energyufficiale, garantendo la ricarica dei veicoli elettrici che accompagneranno i ciclisti lungo il percorso della gara. Giunta alla sua 79ª edizione, Laprenderà il via il 17 agosto da Lisbona, attraversando Spagna e Portogallo per 21 tappe e un percorso di 3.265 chilometri. Fino a concludersi a Madrid l’8 settembre.