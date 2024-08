Pianese ora testa al campionato Al lavoro per lucidare la carrozzeria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Archiviata l’eliminazione nellaCoppa Italia di categoria per mano del Pontedera, per laè già tempo di rimettersi alin vista del primo impegno di. La partita contro il Perugia di sabato 24 agosto (alle 18, stadio Comunale) si avvicina infatti sempre di più e i ragazzi di mister Prosperi vogliono arrivarci nel migliore dei modi imparando dagli errori che sono costati cari a Pontedera nonostante l’ottima prestazione di squadra e la grande quantità di occasioni dilapidate specie nel primo tempo. La squadra, dopo la domenica libera concessa da Prosperi all’indomani della sfida di Coppa, ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti, mentre oggi sarà impegnata in una doppia seduta. Mercoledì e giovedì programmate altre due sedute mattutine, venerdì invece i bianconeri sono attesi da un allenamento doppio.