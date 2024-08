Olimpiadi italiani paperoni | chi ha guadagnato di più? Le cifre incassate dai medagliati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Come Tokyo ma con due ori in. L’Italia chiude ledi Parigi 2024 con 40 medaglie, 12 delle quali d’oro. Un bottino importante per la spedizione azzurra che si conferma in top 10 nel medagliere e rimpiange qualche quarto posto di troppo (impressionante ‘l’altro medagliere’) che avrebbe permesso non solo di superare l’edizione giapponese ma anche di far schizzare verso l’alto il numero complessivo di medaglie. Stesso numero di medaglie ma maggiore esborso economico. Si parla di 2.760.000 euro in, ‘colpa’ delle pallavoliste che hanno vinto l’oro moltiplicando il premio x13. Ogni oro è valso 180.000 euro, ogni argento 90.000, ogni bronzo 60.000. Il trionfo di Paola Egonu e compagne è costato, dunque, 2.340.000 euro totali. Dopo Tokyo 2021 il Coni corrispose 7.050.000 euro aiazzurri, 73 atleti in totale (18 da primo, 17 da secondo, 38 da terzo posto).