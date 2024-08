Napoli blitz a Londra di Manna | nel mirino il doppio colpo Lukaku-Gilmour

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - Difficile stabilire cosa abbia fatto più rumore tra il silenzio successivo la sconfitta con il Girona e lo sfogo davanti a microfoni e taccuini dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Modena: fatto sta che l'allarme lanciato a più riprese e con metodo diversi da Antonio Conte pare aver sortito il suo effetto, con gli uomini mercato delin procinto di volare per provare ad accontentare le sue richieste. E non è un modo di dire: sull'agenda di Giovannic'è infatti un volo direzioneper provare a sbloccare una volta per tutte la questione Romelu, voluto, anzi, preteso dall'allenatore salentino senza neanche più aspettare che qualcosa si muove sul fronte Victor Osimhen, che a sua volta nelle ultime ore sta facendo registrare qualche piccola vibrazione.