Manchester United doppio arrivo dal Bayern Monaco | con de Ligt c’è anche Mazraoui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilha annunciato undalin queste ore. A rubare l’attenzione è senza dubbio l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Matthijs de, difensore olandese ex Ajax e Juventus che a 25 anni ha già conquistato il titolo nazionale in Olanda, Italia e Germania. Per lui contratto fino a giugno 2029, con opzione per un altro anno di rinnovo. “Appena ho saputo che lomi voleva ho subito provato un forte senso di interesse ed eccitazione per giocare in un club così storico – afferma de– Sono rimasto estasiato dal ruolo che hanno in mente per me, mi hanno colpito fin dai primi colloqui.” Dalla Baviera però arrivaNoussair, a sua volta con un passato nell’Ajax prima del. Per lui contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.