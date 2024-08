Lautaro Martinez punto fermo dell’Inter | rinnovo nel segno della continuità – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024)ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. La volontà comune di entrambi i soggetti è sempre stata quella di trovare un accordo, poi arrivato alla cifra di 9 milioni più 2 di bonus. UNA DIMOSTRAZIONE –proseguirà la sua avventura con i colorialmeno fino al 2029. Questo è quanto deciso dal calciatore argentino e dalla società nerazzurra, che hanno formalizzato l’intesa già raggiunta primaCopa America con la firma del contratto che li legherà per i prossimi 5 anni. Il calciatore ex Racing non ha mai preso in considerazione l’idea di andarsene, come dimostrato in maniera evidente dall’aver imposto al suo agente di accettare l’ultima offerta dei nerazzurri al fine di evitare il rischio che la situazione si protraesse oltre l’estate.