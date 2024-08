Latina vegetazione in fiamme | interviene l’elicottero dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 13 agosto 2024 – Un vasto incendio diha interessato, nella giornata di ieri, un'area tra Borgo Montello e Borgo Bainsizza. Per le operazioni di spegnimento, personale dei Vigili del fuoco del Comando di, è stato supportato da un elicottero del Reparto volo VV. F. di Ciampino (drago 159) e, da terra, da alcune associazioni di volontariato. Lesembrano non dare tregua a Roma e dintorni: numerosi gli incendi registrati, in particolare, nella Capitale in questi ultimi giorni e nel Sud Pontino. Inferno di fuoco nel Sud Pontino: colonna mobile delle Marche in supporto alle squadre AIB di