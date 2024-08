Isola Dei Famosi | Conduzione a Rischio!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo un’edizione difficile de “L’dei”, Pier Silvio Berlusconi si interroga sul futuro delladel programma. Ecco cosa succederà! L’ultima edizione de L’deinon ha riscosso il successo sperato e ha incontrato numerosi ostacoli, ma non è giusto addossare tutta la responsabilità alla conduttrice Vladimir Luxuria. Le parole di Pier Silvio Berlusconi hanno fatto luce su diversi aspetti che potrebbero aver contribuito al flop. Pier Silvio Berlusconi ha manifestato il suo disappunto per i risultati poco entusiasmanti dell’ultima stagione de L’dei. Tuttavia, ha confermato che, nonostante le difficoltà, sceglierebbe nuovamente Vladimir Luxuria come conduttrice.