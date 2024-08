Io vivo per i miei fan questo è inaccettabile | Geolier risponde alle accuse del ragazzo aggredito da una guardia del corpo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo l’incidente, le scuse. Tutte a modo suo, come sempre è stato e sempre sarà. È stato lo stessoa commentare la recente notizia per cui un suo fan palermitano sarebbe statoda unadeldel cantante napoletano per averlo provato a fotografare durante un party a Porto Cervo. E dal palco del Parco Gondar, a Gallipoli, il rapper partenopeo ha specificato che non si trattava di una suadel, bensì di un addetto alla sicurezza del locale. “Stavo facendo festa quando unche voleva fare la foto con me è stato addirittura picchiato dal buttafuori – spiegain un video pubblicato su TikTok da uno degli spettatori presenti -. Ioper ifan e la cosa per me è, impossibile.