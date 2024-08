Il peso dell’industria cinematografica italiana

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 13 agosto 2024) Se dal punto di vista delle produzioni, il meccanismo sembra essersi inceppato rispetto al passato, l’industriatorna a respirare puro ossigeno nel confronto con gli ultimi anni. Uno degli indicatori principali per monitorare lo stato di salute del settore è quello relativo agli incassi al “botteghino” e alla presenze nelle migliaia di sale dislocate su tutto il territorio nostrano. E se i numeri del 2023 mostrano una netta ripresa – con la situazione condizionata anche dal periodo pandemico e dalle restrizioni conseguenti -, occorre avere uno sguardo più ampio per comprendere come la situazione sia ancora ben distante da ciò che accadeva solo qualche anno fa.