Giochi da ricordare tra alti e bassi Curry e la Biles Nole e Velasco Olimpiadi il marchio dei campioni

(Di martedì 13 agosto 2024) dall’inviato Parigi Fotografie. Come in una vecchia canzone di Claudio Baglioni: immagini che consegnano alla memoria una Olimpiade chiacchierata fin che si vuole, ma bellissima. Istantanee che non di rado sommano anche contraddizioni: perché non sempre una cosa ha lo stesso significato, anzi. Ad esempio, prendiamo le lacrime. Erano di felicità repressa troppo a lungo quelle diDjokovic, che con la racchetta in mano ha vinto l’unico trofeo che gli mancava. Ma era disperato il pianto di Gimbo Tamberi, protagonista della soap opera ospedaliera più seguita sui social dai tempi di Doctor House. Poi ci sarebbe lo stupore. Quello radioso di Cindy Ngamba, pugilessa scappata dal Camerun perché nel suo paese perseguitano gli omosessuali, prima storica medaglia aidella Nazionale dei rifugiati.