Gagliardi lancia la carica | Ad Avellino per vincere

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ uno dei giovani sui quali il Pontedera confida maggiormente. E in effetti Lorenzo, difensore classe 2004, alla seconda stagione in granata (dopo il nuovo prestito dal Genoa) ha mostrato una chiara crescita in questa primo spezzone di stagione. C’era anche lui in campo sabato nel successo sulla Pianese, gara che in sala stampa ha commentato così: "fa sempre bene alla squadra e anche all’ambiente. Ci siamo riusciti nonostante un avversario tosto e un caldo torrido, anche se possiamo e dobbiamo fare meglio. Durante la settimana lavoriamo sempre per questo". La sua prova come braccetto a destra del terzetto difensivo è stata decisamente positiva: " Posso comunque occupare tute le posizioni di difesa, però dipende dal mister, io faccio quello che mi chiede.