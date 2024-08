Cos’era scritto nell’ultima lettera di Piero Angela al suo pubblico?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 13 agosto 2022 ci lasciava, il conduttore e divulgatore scientifico che più di ogni altro ha affascinato ilitaliano coi suoi programmi televisivi. Schivo e poco incline ai pettegolezzi,è morto in punta di piedi e mai si è avuta notizia delle cause del decesso. Egli stesso, sentendo prossima la fine, volle però comunicare un’ultima volta con le persone che lo hanno sempre amato, seguito e rispettato. Un messaggio che era un vero testamento: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana.Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire.