Civitavecchia Tentato furto con il trucco della monetina arrestato un 28enne

(Di martedì 13 agosto 2024) CRONACA – Un giovane sudamericano fermato dai Carabinieri mentre cercava di rubare una borsetta da un’auto. CRONACA –– A, i CarabinieriSezione RadiomobileCompagnia locale hannoundi origini sudamericane, colto in flagrante mentre tentava di rubare una borsetta da un’automobile utilizzando il cosiddetto “metodo”. L’episodio si è verificato il 13 agosto, nei pressi di uno sportello bancomat situato nel centro cittadino. Il giovane ha notato la sua vittima, una donna che stava per entrare nella sua vettura, e ha gettato alcune monete a terra vicino alla portiera del guidatore. Fingendo di voler aiutare la donna a recuperare il denaro, l’ha convinta a uscire dall’auto per controllare se le fosse caduto qualcosa.