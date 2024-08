Calciomercato Serie A | Kalulu a un passo dalla Juve Blitz Atalanta per Brescianini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano, 13 agosto 2024 – Si scalda sempre più l’asse di mercato tra Milan entus: nella giornata odierna, infatti, il club rossonero e quello piemontese hanno trovato l’accordo per il passaggio in bianconero di Pierre, finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca. L’intesa prevede un prestito oneroso da circa 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e un 10% da corrispondere al club rossonero in caso di futura rivendita del giocatore. Il giocatore ha espresso il suo gradimento nei confronti della destinazione bianconera e nelle prossime 48 ore l’affare dovrebbe arrivare a una chiusura positiva.