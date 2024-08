Brescianini è Cajuste bis…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024)non è un calciatore del Napoli. Nonostante la notizia del passaggio in maglia azzurra data per certa stamane con le visite mediche a Villa Stuart, l’ex Frosinone è destinato invece a Bergamo. Sembra che la mancata cessione dial Brentford sia stata decisiva. Di seguito quanto evidenziato da Mediaset.all’Atalanta Mai dare nulla per scontato, specialmente nel calciomercato. E il Napoli se ne sta accorgendo sulla propria pelle Dopo che è saltato il passaggio in Premier League di Jens, che aveva già lasciato Napoli e sostenuto le visite mediche con il Brentford, a causa di un intoppo importante che ha bloccato la trattativa, sfuma l’arrivo sotto il Vesuvio di Marco. Il centrocampista cresciuto nella Primavera del Milan si era già sottoposto alle visite mediche di rito e sembrava questione di ore il suo approdo agli ordini di Conte.