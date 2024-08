Blake Lively e Ryan Reynolds eguagliano il record al box office di Bruce Willis e Demi Moore dopo 34 anni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – In questi giorni in casac'è molto da festeggiare: gli ultimi film girati e prodotti dai due artisti sono entrambi in vetta al boxstatunitense. Un risultato importante e molto raro: non accadeva da 34che marito e moglie finissero nelle prime due posizioni del botteghino cinematografico americano. L'ultima volta L'articoloilal boxdi34proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.