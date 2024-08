Basket serie A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Si avvicina a grandi passi la partenza della stagione sportiva 2024/25 in casa Pallacanestro 2.015. La società ha infatti ufficializzato ieri che nella giornata di sabato prossimo si terrà il raduno della squadra e, subito dopo, si comincerà già a lavorare in vista dei primi appuntamenti della stagione. Alle ore 18 di sabato, infatti, agli ordini di coach Antimo Martino, del coaching staff e del nuovo preparatore atletico, Jacopo Mulinacci, è in agenda subito il primo allenamento della nuova stagione: una ‘sgambata’ iniziale che si terrà presso il poliportivo ‘Otello Buscherini’ di via Orceoli e sarà aperto ai tifosi biancorossi, che potranno così vedere da vicino per la prima volta la nuova squadra. Poi lunedì alle 12, presso la sede di Unieuro, si terrà la tradizionale conferenza stampa di presentazione della stagione, un appuntamento questo riservato invece ai media.