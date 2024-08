Violenza sulle donne il racconto choc di Rosa ridotta in fin di vita dal marito | ha cominciato chiamandomi cane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano – “Non sono mai andata in ospedale le altre volte che miomi ha picchiata. Solo questa volta, perché mi ha picchiata così forte che ho pensato di morire. Ora che mi sono salvata sono disposta a farmi collocare in una comunità protetta perché sono sfinita da questa, non ne posso più. Ho solo paura che lui faccia del male ai miei figli per farne ancora a me”. Questa è la storia di(nome di fantasia) 35 anni, e del ricovero in ospedale che le ha salvato la. Nei verbali della denuncia finiti sul tavolo del Quinto dipartimento della Procura emerge in tutta la sua crudeltà ildi una donna maltrattata prima in modo subdolo converbale, poi con uno schiaffo e, infine, con le botte che l’hanno quasi uccisa. Questo è solo uno dei 30 “codici rossi” quasi quotidiani.