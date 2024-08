Traffico Roma del 12-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incendio prudenza nel percorrere laNapoli tra Guidonia e il bivio per la 24 vi invitiamo a moderare la velocità a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo per un incidente bravi rallentamenti in via della Magliana in prossimità di via Pescaglia fino a tutto agosto per i lavori al viadotto delle Fornaci si transita su carreggiata ridotta in via Anastasio II proprio all’altezza del viadotto possibili rallentamenti nelle due direzioni proseguono anche lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata nel tratto tra salario e Tor di Quinto in entrambi i sensi di marcia come sempre per tutti i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.