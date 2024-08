Traffico Roma del 12-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdevai trovati dalla redazione chiusa Viale della Serenissima tra via Cherso e viale della Venezia Giulia provincia niente in direzione della via Tiburtina permane chiusa via del Fosso della Magliana tra via Franco Modigliani e via della Magliana in seguito all'incendio di ieri chiusa via Anastasio II 3 a via Giacinto de Vecchi pieralice e via di Valle Aurelia verso via Cipro per lavori al viadotto Fornaci fino al 21 agosto