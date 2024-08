The One Piece | il remake anime di Netflix si mostra con i primi artwork

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il OneDay ’24, che si è tenuto l’11 agosto 2024, ha svelato importanti novità sull’attesissimodi Onedi WIT Studio, The One. Possiamo infatti conoscere l’elenco del team e anche dare un primo sguardo a una serie di nuovi concept art che rappresentano un lavoro preliminare di quello che vedremo nel. Sono stati rappresentati i character design dei protagonisti, Rufy, Zoro, Nami, Usop e Sanji e gli interni della Going Merry. Gli autori hanno rispettato a fondo la visione originale di Eiichiro Oda. Troviamo anche alcune famose scene come gli scontri tra Rufy Zoro e Buggy, parti del viaggio condiviso dal protagonista e il giovane Koby, scene del passato di Zoro e altre situazioni esclusive della prima grande saga della serie ambientata nell’East Blue.