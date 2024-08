Temptation Island Tony travolto da insulti devastanti | Jenny si trasforma in leonessa

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 agosto 2024)dasiinHai sentito delle ultime suGuardiano eRenda? Dopola coppia si scontra con le critiche del web, ma la loro risposta è da manuale!è il banco di prova per ogni relazione che osi entrare nel famoso reality show. La storia diGuardiano eRenda non è certo passata inosservata. Nonostante gli alti e i bassi vissuti sotto gli occhi del pubblico di Canale 5, hanno scelto di rimanere insieme, mostrando a tutti una notevole solidarietà di coppia. Però, fuori dal rifugio delle telecamere, si sa, il mondo reale riserva prove ancora più difficili, soprattutto se devi fare i conti con l'opinione altrui. Non è raro chedebba scendere in campo per difendere il suoda commenti poco piacevoli sul suo aspetto fisico.