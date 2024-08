Supercoppa Europea 2024 | le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mercoledì 14 agosto, alle ore 21, presso il Pge Stadium di Varsavia, si assegnerà il primo trofeo europeo stagionale con la finale di, che mette di fronte, rispettivamente i vincitori della Champions League e della Europa League.: COME ARRIVANOI blancos hanno disputato tre amichevoli di precampionato, incassando due sconfitte contro Milan e Barcellona, per poi rifarsi contro il Chelsea. Un andamento che non deve preoccupare più di tanto, visto il tasso tecnico che i Campioni d’Europa sono in grado di sprigionare. L’avvicinamento a questa sfida storica non è stato dei migliori per i bergamaschi che hanno perso per infortunio Scamacca, sebbene sostituito dal nuovo arrivo Retegui, e per ragioni di mercato Koopmeiners, in odore di cessione.