Scienza della Mente | il Narcisismo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 agosto 2024) La, con le sue ricerche e studi approfonditi, continua a portare alla luce aspetti fondamentalinostra personalità e del nostro comportamento. Fra i vari temi trattati, iloccupa un posto di rilievo per la sua complessità e le sue implicazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali. In questo articolo esploreremo le radici del, i suoi tratti distintivi e le possibili conseguenze sul nostro benessere psicologico. Accompagnateci in questo viaggio alla scoperta di un aspetto crucialeumana. Le origini del: mito e psicologia Il mito di Narciso, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi, è spesso citato come l’origine del concetto diin psicologia. Narciso, un giovane di straordinaria bellezza, si innamorapropria immagine riflessa nell’acqua e si perde in un amore impossibile.