Perdonanza Celestiniana | Al via la Vendita dei Biglietti per gli Eventi della 730ª Edizione

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'Aquila - È iniziata questa mattina ladeiper gli spettacoli, uno deglipiù attesi dell'anno. Isono disponibili sul circuito Ciaotickets e possono essere acquistati sia online, tramite il sito ufficiale www.ciaotickets.com, sia nei puntiaccreditati. Gli spettacoli si terranno in luoghi suggestivicittà dell'Aquila, tra cui il Teatro del Perdono di Collemaggio, la Scalinata di San Bernardino, il centro storico e Piazza Duomo. L'evento inaugurale, previsto per il 23 agosto presso il Teatro del Perdono, sarà accessibile gratuitamente fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. L'apertura dei varchi è fissata dalle ore 19:00 alle 20:20. Per tutti gli altri appuntamenti, ihanno un costo che varia tra i 10 e i 40 euro.